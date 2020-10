Cai: “Stagione positiva tra tante precauzioni”

«Hanno vinto capacità e responsabilità – scrive il direttore della rivista del Club alpino italiano Montagne360, Luca Calzolari, sul numero di novembre, che dedica ampio spazio all’estate 2020 in montagna e nei rifugi -. Una stagione che, pur dovendo fare i conti con i protocolli sanitari, può considerarsi tutto sommato salva, tra guanti, mascherine, igienizzazioni continue, cibi d’asporto, pernottamenti in sicurezza con capienza ridotta e organizzazione delle prenotazioni».

Gli articoli dello speciale “Rifugi: fotografia di una stagione anomala” danno spazio a voci diverse, dai vertici del Cai (il vicepresidente generale Antonio Montani e il presidente della Commissione rifugi Giacomo Benedetti) ai presidenti dei gruppi regionali, fino ad arrivare ai rifugisti come Franco Perlotto (gestore del rifugio Boccalatte sulle Grandes Jorasses). Il quadro emerso è che, nonostante tutto, per la montagna l’estate scorsa è andata bene, coi gestori dei rifugi che si sono dimostrati caparbi, determinati e responsabili. «Hanno – commenta il Cai – rispettato le regole nazionali, i protocolli sanitari e le nostre raccomandazioni, con una notevole capacità di adattarsi con flessibilità al nuovo contesto e alle nuove modalità di lavoro che si sono dovute adottare».

I contributi evidenziano allo stesso tempo anche la necessità di riflettere sull’eccessiva affluenza registrata in molte aree nelle settimane centrali di agosto e durante i fine settimana. «Un’affluenza – spiega il Cai – caratterizzata, purtroppo in diversi casi, dalla mancanza di consapevolezza e di rispetto per i territori montani. Tutto questo richiama un ulteriore impegno del Club alpino nell’educare e nell’insegnare a frequentare le terre alte a un numero sempre maggiore di persone, soci e non soci, a partire dalla scelta delle mete delle escursioni».

«La montagna – aggiunge il presidente generale del Cai Vincenzo Torti – in questa stagione così diversa ha avvicinato molte persone ad una dimensione ambientale e sociale che non conoscevano e che le ha coinvolte, rendendo ancor più necessaria quella attività propedeutica di informazione e formazione svolta dalle nostre Sezioni, dalle nostre Scuole e corsi e, in fondo, da ciascuno di noi con l’esempio nei comportamenti e le corrette indicazioni a chi le chiede».

In tema di frequentazione attenta alle culture locali e rispettosa dell’ambiente, M360 racconta i due progetti presentati dal Club alpino in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile di AsviS: il rilancio del Sentiero Italia Cai e i Villaggi degli alpinisti, che hanno entrambi l’obiettivo di promuovere tutte le aree montane, non solo quelle più note, evitando così il concentrarsi dei frequentatori in poche località, contrastando lo spopolamento e salvaguardando le identità locali.