Camion si “incastra” a Fogliaro, mezz’ora di passione per gli automobilisti

La strettoia al semaforo di Fogliaro, all’entrata di Varese, colpisce ancora.

Questa mattina un autoarticolato è rimasto “incastrato”, bloccando tutalmente la circolazione, sia in entrata che in uscita per oltre un quarto d’ora: una situazione che alla fine si è comunque risolta, anche se con tanto sudore da parte dell’autista del camion, che ha dovuto fare unn’infinità di manovre per uscirne, e tanti strombazzamenti e ritardi per i malcapitati rimasti in fila.

Un problema esistente da anni, che in orari “di punta” come le nove di mattina, crea notevoli disagi al traffico sia in entrata che in uscita da Varese.