Camper e veicoli industriali: scegli su Truck1

Quando si organizza un viaggio spesso si pensa di affrontarlo a bordo di un camper che da sempre rappresenta una soluzione vantaggiosa e pratica per visitare luoghi anche lontani tra loro senza dover ricorrere ad una sistemazione fissa: un’icona del turismo fai da te. La comodità è la parola d’ordine in questi caravan, una sorta di evoluzione di quelle che una volta andavamo molto di moda, le roulotte, la famose “case mobili” o “case a motore”. La configurazione di questi veicoli è ben nota con la base del camper fatta dal telaio di un furgone o un minibus sul quale ci sono tutte le funzionalità per rendere confortevole il viaggio e pensiamo ovviamente ai letti, al wc, alla cucina. La roulotte invece ha il grande vantaggio di poter staccare la macchina ed effettuare gite o escursioni nella zona in cui si è deciso di andare.

Una vasta gamma nei cataloghi presenti.

Se davvero si volesse prendere in considerazione questa ipotesi c’è da sapere che esiste la possibilità di acquistare anche camper usati, un modo per trovare prodotti non ad un prezzo altissimo ma che possono garantire alta affidabilità al pari di un veicolo nuovo. Ci sono diversi cataloghi presenti da poter visitare ad esempio su Truck1 in cui trovare migliaia di veicoli in usato sicuro che sono in vendita da costruttori noti e leader del settore come Dethleffs e Fiate marchi come Fendt e Hooby per affrontare il viaggio nel migliore dei modi e per soddisfare tutte quelle che sono le vostre esigenze.

Non solo camper: ampia scelta anche tra i mezzi industriali.

Ma non è tutto. Eh sì perché c’è la possibilità di scegliere tra altri veicoli e non solo, tra camper e veicoli industriali ed è ancora Truck1 a proporre una vasta gamma che può andare a soddisfare sì le nostre esigenze come detto in precedenza ma con mezzi affidabili e che rappresentano ottima qualità nel mercato di riferimento. Ma a cosa ci riferiamo in particolare? Parliamo ovviamente di camion, rimorchi, semirimorchi, autobus e furgoni ai quali si aggiungono macchine agricole, macchine forestali, movimentazione, macchine da cantiere e trattori stradali.

Premia la qualità e l’affidabilità.

Sui camper e sulla loro utilità abbiamo già parlato in precedenza, prendiamo allora in considerazione le macchine agricole: possiamo qui scegliere tra trinciatrici, coltivatori, erpici a catena e aratri. Andando ancora avanti vediamo le macchine forestali con le fresaceppi, le cippatrici e le abbattitrici forestali. I furgoni poi abbiamo la possibilità di vederli in giro tutti i giorni, molte ditte se ne servono per trasportare i loro articoli all’interno delle nostre città o in lunghi viaggi: qui la scelta è davvero importante in quanto i vari mezzi di trasporto identificano la tipologia di furgone. Ecco che allora vedremo furgoni chiusi, box, furgoni frigo o con cassone fisso così come la doppia cabina, i pulmini ed i pick-up. Insomma scegli davvero ciò che fa per te, scegli il camper o il mezzo che più si addice alla tua attività ed ai tuoi viaggi premiando affidabilità e qualità.