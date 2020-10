Campus sportivo di Beata Giuliana e palaginnastica, c’è l’offerta di una cordata di imprese

Alla fine si è presentata solo la Noka srl al bando di project financing per la realizzazione del campus sportivo di Beata Giuliana, nell’area dove sorge lo scheletro del palaghiaccio in via Minghetti. La società di Rovigo costituirà un’associazione temporanea di imprese con la Antonelli Impianti srl, la Isol Sistem di Milano e la Elphi Vm.

Il progetto complessivo supera i 22 milioni e consiste nella realizzazione del palaginnastica, il completamento del palaghiaccio, la realizzazione di una palazzina per studi di medicina sportiva e di una superficie commerciale con una grande piazza centrale per gli eventi. Il progetto, che promette di essere sostenibile grazie all’impiego delle migliori tecnologie in ambito energetico, punta a riqualificare un’area importante su una direttrice di grande traffico come il Sempione, a servizio anche di Gallarate.

Il sindaco Emanuele Antonelli si dice soddisfatto ma la strada per arrivare all’ok definitivo è ancora lunga: «Non diamo nulla per scontato. Il progetto è molto complesso e vogliamo fare le cose per bene – spiega il sindaco -. Ora andrà verificata la regolarità amministrativa, economica e progettuale con gli uffici comunali competenti per arrivare poi all’affidamento dei lavori».

Ci vorrà qualche settimana ma questa volta sembra essere quella buona per vedere realizzato un importante opera che darà alla Pro Patria ginnastica un palazzetto unico nel suo genere in tutta l’area ma potrà diventare un punto di riferimento per gli amanti degli sport sul ghiaccio e per la medicina sportiva.