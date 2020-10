Canzoni popolari, musica jazz e storia locale: il primo weekend di Duemilalibri

Sta per tornare la nuova edizione di Duemilalibri e Gallarate per una settimana si riempirà di cultura in senso lato, da venerdì 16 a domenica 25 ottobre. Non solo letteratura, però: ci sarà anche occasione per ascoltare concerti musicali, assistere a panel incentrati sulla storia locale e mostre di fotografia.

Il primo week end in particolare si svolgerà sotto la cifra della storia locale – con il concerto del coro Sette Note -, di Dante Alighieri, della musica jazz, di presentazioni di romanzi gialli e molto altro.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 18.00 – Inaugurazione al Teatro Condominio Ore 19.00 – Fabienne Agliardi, Buona la prima, al Teatro Condominio, intervistata da Gabriele Ceresa: Qual è il primo libro che avete scelto di leggere? Una domanda che porta ad un viaggio attraverso le venti prime volte che contano per Maia, nei quattro decenni della sua vita.