Cardano al Campo: otto contagi di Coronavirus alla scuola elementare, tutte le classi in quarantena

La scuola primaria Ada Negri di Cardano al Campo è stata chiusa oggi, mercoledì 28 ottobre, a causa di un focolaio di Coronavirus.

«Abbiamo 8 bambini contagiati e altri 8 in attesa di tampone. Sono positivi anche alcuni collaboratori scolastici», ha dichiarato il sindaco, Maurizio Colombo. Da qui la decisione di chiudere l’intera scuola elementare e non soltanto alcune classi: a causa dei contagi, dichiarati preoccupanti, la scuola è stata chiusa. Dopo un confronto con il dirigente scolastico in programma questa mattina il sindaco deciderà per quanti giorni la scuola dovrà rimanere chiusa.