Casciago, novità green e nuovi lavori in paese

Novità green in arrivo a Casciago.

Sono comparse da qualche giorno le colonnine di ricarica elettrica per le auto targate Enel X, in stazione a Casarico e nel parcheggio a Morosolo in corrispondenza della fermata del bus.

Un accordo preso dal Comune, senza spese per l’amministrazione comunale guidata da Mirko Reto: in tutto sono 4 stalli, due a Casarico e 2 a Morosolo, nelle aree di scambio con la ferrovia e con il pullman.

«Un altro passo in ambito di rispetto dell’ambiente e per favorire chi decide di investire in energie pulite. Le colonnine sono state sistemate in luoghi strategici, dove possono essere parcheggiate le auto da ricaricare mentre il loro proprietario prende il treno o il bus. Sono molto soddisfatto, ma non ci fermiamo qui – spiega Reto -. Stiamo lavorando per l’illuminazione: parteciperemo ad un bando europeo per illuminare tutto il paese con rinnovo delle luci a led con un importante risparmio energetico per il Comune. A breve ci sarà il nuovo sito, più smart e navigabile, e la nuova app per ricevere segnalazioni e dare informazioni. Abbiamo un nuovo centralino, ora è più facile contattare il Comune con meno attese e un servizio migliore. La fibra ottica? So che a Luvinate sono partiti i lavori e alcuni cittadini chiedono perchè a Casciago no. Siamo nelle mani di Open Fiber, li abbiamo sollecitati, ma non ci sono novità. Abbiamo anche alcune asfaltature che abbiamo aspettato a far partire perché aspettavamo loro, spero si sblocchi a breve questa situazione, ma non dipende da noi».

Tra le altre operazioni in attesa ci sono i lavori di sistemazione al parco della Pinetina e il parcheggio della scuola di Morosolo: «Entro il 30 ottobre partiranno sia i lavori alla Pinetina, con la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area, sia il parcheggio della scuola Morosolo, i cui lavori necessitano di due mesi di operazioni, con i disagi per i genitori e i dipendenti della scuola che verranno tamponati con percorsi alternativi e un maggior controllo della viabilità».

Infine, per quanto riguarda le Poste e alcuni disservizi relativi alla consegna delle raccomandate, segnalate da un articolo di VareseNews e condivise da numerose lamentele da parte dei cittadini casciaghesi, il sindaco Reto ha intenzione di andare a fondo della vicenda: «È una situazione conosciuta, a me è successa la stessa cosa raccontata nell’articolo e come me tanti altri casciaghesi hanno subito lo stesso trattamento – spiega -. Stiamo preparando una lettera che invieremo sia al direttore di zona sia all’ufficio competente per il personale: è un problema che danneggia il nostro paese e chi lavora, le persone e il rispetto delle regole. Sono comportamenti e atteggiamenti che non possono essere accettati. Inizieremo a multare eventuali inosservanze della legge, per quanto ci è concesso. Poste Italiane dovrebbe dare l’esempio, non negativo, per i tanti che utilizzano questo servizio».