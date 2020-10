Casciago piange Luigi Ciotti, lo storico parrucchiere del paese

Casciago piange Luigi Ciotti, per tanti anni parrucchiere di Casciago che ha trasmesso la passione per la professione al figlio Emiliano, titolare del negozio in piazza Cavour.

Se ne è andato il 18 ottobre scorso ed è stato salutato per l’ultima volta martedì. Con lui, che in paese chiamavano tutti Luis Barbè, se ne va un altro pezzo “storico” di Casciago.

In moltissimi hanno lasciato messaggi di condoglianze e un pensiero rivolto al figlio Emiliano, che ha raccolto l’eredità paterna. Generazioni di casciaghesi si sono tagliate i capelli nel negozio che una volta si affacciava su via Matteotti.

Definito da tutti una persona affabile e con la battuta pronta, era un vero punto di riferimento per i casciaghesi, una certezza. Sempre disponibile, molti ricordano di quando andava a tagliare i capelli a casa di chi non poteva recarsi in negozio. Tra i tanti, c’è la testimonianza di Graziano Lampisti, animatore della pagina Facebook “Sei di Casciago se…” con i suoi aneddoti storici e le sue foto vintage, che ha voluto tributare qualche riga al Barbè casciaghese: