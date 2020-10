Casciago, sale a 7 il numero dei contagiati, uno in ospedale

Sale come in tutta la provincia di Varese il numero dei cittadini positivi anche a Casciago.

Sono 7 i casciaghesi che hanno contratto il coronavirus, secondo i dati forniti da Ats e comunicato dal sindaco Mirko Reto sui canali social del Comune.

Uno dei sette contagiati è ricoverato in ospedale: “Raccomando a tutti l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il rispetto delle distanze di sicurezza – commenta Reto -. Il rispetto di tutte le regole è assolutamente necessario per non incrementare i rischi di contagio e per la tutela di tutti”.