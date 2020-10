Casi di Covid a scuola, a Casorate Sempione tre classi in isolamento

Il sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani ha informato la cittadinanza sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 sia nella scuola materna che nella primaria.

«Ats ha già provveduto ad applicare i protocolli previsti – ha spiegato Cassani – disponendo l’isolamento per due classi della materna e una della scuola primaria: i genitori dei bambini sono già stati informati».

Il sindaco ha invitato la cittadinanza alla calma e al rispetto delle regole di prevenzione: «Vi chiedo di non farvi prendere da paure ingiustificate, era inevitabile che succedesse visto l’aumento esponenziale dei casi in tutta Italia. In questo momento più che mai occorre mettere in pratica quei comportamenti virtuosi che ci hanno contraddistinto nei mesi più difficili. Poche e semplici regole che tutti dovreste conoscere, distanziamento di un metro, mascherina indossata ed igiene delle mani. Seguite le indicazioni e vedrete che questa volta vinceremo la battaglia».