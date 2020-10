Castellanza, tutta la scuola elementare in quarantena. Video lezioni per gli studenti

Una scuola intera chiusa per covid. E’ successo in questi giorni a Castellanza dove tutte le 10 classi della primaria statale sono state messe in quarantena. Si tratta delle elementari Manzoni, i cui studenti sono tutti a casa in isolamento preventivo. Lo conferma il preside dell’Istituto comprensivo, Giuseppe Rizzo, che ha attivato la didattica a distanza per garantire il diritto allo studio e non lasciate indietro nessuno.

Anche alle elementari gli insegnati, di italiano, inglese, matematica e altre materie ancora, ruotano tra le diverse classi e se il caso positivo riguarda una o più maestra è inevitabile l’attivazione della quarantena per tutti gli alunni che sono stati a contatto con l’insegnante contagiato: «La quarantena – spiega il dirigente scolastico – terminerà il prossimo 4 novembre, dopo i 14 giorni previsti di isolamento. I bambini potranno poi tornare in classe. In questi giorni a casa stanno comunque seguendo le video lezioni online: da domani sarà garantito un monte ore settimanale che va da 10 ore per la prima elementare fino 15 per le classi quinte». Molteplici di disagi per le famiglie, soprattutto per quanto riguarda i genitori che lavorano ai quali non è riconosciuto un permesso per rimanere a casa con il figlio.