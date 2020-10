Catasto online, pratiche catastali senza file agli sportelli

Avete bisogno di fare una visura catastale? Aggiornare i dati catastali di un immobile di vostra proprietà? Grazie alla tecnologia non sarà più necessario recarvi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e fare lunghe file, ma basterà usufruire dei servizi del catasto online.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, è possibile avere accesso a tutte – o quasi – le informazioni su come fare per effettuare una qualsiasi pratica catastale, nonché, richiedere ciò di cui si ha bisogno direttamente online, seguendo le procedure guidate.

Il servizio per la consultazione online delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate è collegato direttamente alla banca dati catastale e ipotecaria, quindi per avere accesso alle informazioni di un immobile di nostra proprietà (anche solo per quota) basta inserire i dati richiesti per ottenere qualsiasi tipo di documento in formato pdf da scaricare.

Il servizio è gratuito se si è proprietari dell’immobile per il quale si sta effettuando la ricerca. Naturalmente per poter accedere al servizio è necessario essere abilitati, ovvero, fare una richiesta per ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici del Catasto.

Visure anche con i siti catasto online

Ma i servizi del catasto online non sono accessibili solo attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, ma, è anche possibile richiedere visure catastali, visure ipotecarie, effettuare aggiornamenti e /o volture attraverso appositi siti specializzati nel disbrigo di pratiche catastali per via telematica.

Chi non volesse, o non potesse, occuparsi personalmente delle ricerche sul sito ufficiale dell’Agenzia Entrate, infatti, può anche rivolgersi – pagando una commissione – ad un’agenzia di pratiche catastali online che si occupa di effettuare tutte le ricerche necessarie e richiedere per nostro conto le visure di cui si ha necessità. La visura poi viene inviata direttamente sulla nostra casella di posta elettronica o su qualsiasi altro recapito si preferisca fornire.

Attraverso queste agenzie online è possibile avere accesso a tutte le visure catastali richiedibili presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e si tratta a tutti gli effetti di atti ufficiali, in quanto vengono rilasciati direttamente dal Catasto. Le agenzie online, infatti, svolgono solo un ruolo di intermediazione tra il Catasto e l’utente finale.

Quali pratiche catastali possono essere richieste tramite catasto online?

Come dicevamo in precedenza, è possibile ottenere online un’ampia gamma di pratiche e atti, sia che si decida di fare tutto da soli sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia che ci si rivolga ad un’agenzia telematica. Tra le pratiche catastali che si possono richiedere tramite le agenzie per il disbrigo delle pratiche del catasto online, ci sono:

Estratto Catastale

Planimetria Catastale

ispezioni ipotecarie

Aggiornamenti e variazioni catastali.

Naturalmente per la loro attività di intermediazione, le agenzie di catasto online richiedono un compenso economico che andrà ad aggiungersi ad eventuali costi per il rilascio dei documenti.

In conclusione, se si necessita di una qualunque visura catastale non è necessario recarsi direttamente agli sportelli dell’agenzia delle entrate, basta usufruire degli strumenti messi a disposizione dal catasto online o rivolgersi ad un’agenzia di pratiche catastali telematiche per ricevere direttamente a casa tutte le pratiche di cui si ha necessità.