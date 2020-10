Prima Categoria, ne rimane una a punteggio pieno

C’è solo una squadra a punteggio pieno nel Girone A di Prima Categoria: è la Pro Azzurra Mozzate (foto Facebook –Asd Azzurra Mozzate) che vince 1-0 a Legnano lo scontro d’alta classifica contro la Folgore e si prende il primo posto solitario. Cade anche il Luino, sconfitto in casa 2-1 dal Cantello Belfortese, mentre sale a 6 punti il Tradate grazie al successo 1-0 sul Canegrate.

Rinviate per Covid Bosto Accademia Bmv e Ispra – Valceresio.

In una giornata senza pareggi l’Antoniana sfrutta il fattore casalingo per superare 1-0 il San Michele, mentre si prendono tre punti in trasferta il San Marco, 3-1 ad Arsago Seprio, e la Nfo Ferno, 2-1 in casa della Crennese Gallaratese.

Nel Girone B vittoria casalinga 3-1 per l’Fbc Saronno contro il Montesolaro. Gli amaretti salgono a 6 punti in classifica dopo 3 giornate.