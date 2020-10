I cento anni di Rodari dal doodle di Google ai Meridiani Mondadori

Chissà che favola avrebbe scritto Gianni Rodari sui doodle di Google, che oggi, 23 ottobre, dedica proprio a lui l’immagine nel giorno del suo centesimo compleanno?

Il 2020 è infatti un anno importate per lo scrittore di Gavirate che ha rivoluzionato scrittura per i più piccoli conquistando unico italiano nella storia, il Premio Andersen, il più celebre riconoscimento internazionale nel campo della letteratura per ragazzi.

Nei cento anni della nascita è stato pubblicato, con un imperdonabile ritardo, il volume a lui dedicato nei Meridiani Mondadori di oltre 1800 pagine, a cura di Daniela Marcheschi, uscito nelle librerie lo scorso 20 ottobre.

Da non perdere questa sera Sky Arte (canali 120 e 400) alle 21.15 la proiezione del documentario “C’era due volte Gianni Rodari” che affianca al Rodari più noto, quello meno conosciuto: l’autore civile, schivo eppure autenticamente popolare, coltissimo attraverso le parole di Rodari stesso: lettere, articoli, diari, filastrocche lette dalla voce di Neri Marcorè all’interno di una scenografia interamente realizzata in carta, e con il contributo di ospiti che ne ricordano gli aspetti più importanti e immortali.

Diverse anche le iniziative in provincia di Varese tra convegni, spettacoli e incontri.