Il centro sociale di Luvinate a disposizione per la campagna vaccinale contro l’influenza

Uno spazio vaccinale al centro sociale. Il Comune di Luvinate ha messo a disposizione di Ats e dei medici di base i saloni del centro per effettuare la campagna vaccinale contro l’influenza

PRONTO IL CENTRO SOCIALE ED I VOLONTARI DELL’ALBO COMUNALE – Gli spazi offerti, se necessario, saranno quelli del Centro Sociale; potranno essere coinvolti i cittadini iscritti all’Albo dei Volontari del Comune nel caso di gestione ingressi e file, o al Centro Sociale o presso l’Ambulatorio Comunale per garantire il distanziamento.

L’IMPORTANZA DEL VACCINO AL TEMPO DEL COVID – Nell’attuale scenario epidemiologico, la campagna per la vaccinazione antinfluenzale riveste un significato ancora più importante, in quanto nella prossima stagione autunnale e invernale è prevista una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2. Un’elevata copertura vaccinale della popolazione, in particolare per i soggetti over 65 e per quelli ad alto rischio, è fondamentale per semplificare la diagnosi e prendere in carico tempestivamente i casi Covid sospetti, in considerazione del fatto che i sintomi sono simili a quelli influenzali. Con la vaccinazione, inoltre, si possono ridurre le complicanze correlate nei soggetti a rischio e gli accessi agli ambulatori medici e al pronto soccorso.