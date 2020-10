Ciclista investito a Bardello, denunciato l’automobilista che aveva bevuto troppo

Ha investito un ciclista, dopo essersi messo alla guida “bevuto”: per questo è stato denunciato un 40enne residente nella zona di Varese.

L’incidente è avvenuto a Bardello poco prima delle 14, tra via Mazzini, via 25 aprile e via Roma, l’incrocio al centro del paese: l’auto ha urtato frontalmente la bici e il pedalatore, un uomo di 56 anni, è finito in ospedale al Circolo di Varese (ferito ma non in pericolo di vita).

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, intervenuti sul posto, hanno appurato che il quarantenne, operaio della zona, aveva bevuto troppo (tasso superiore a 0,8 grammi per litro). L’investitore è stato denunciato e la patente di guida ritirata.