Cinema e sport, al Miv la storia di Marco Pantani e Francesco Totti

Appuntamento al cinema con due protagonisti dello sport. Il Multisala Impero di Varese questa sera e domani ospita le pellicole “Il caso Pantani – L’omicidio di un campione” mentre lunedì prossimo “Mi chiamo Francesco Totti”.

Il primo, “Il caso Pantani” è un film diretto da Domenico Ciolfi e racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando è stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, giorno della sua morte. La sua prematura scomparsa in circostanze poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, è stata uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di San Valentino perdeva il suo Pirata. Il film è un omaggio a questo eroe sportivo italiano, ricordandolo come un giovane che in sella sulla sua bici ha raggiunto diversi traguardi, ma è stato sconfitto in una partita fatale. In programma per martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, alle 20 e 30.

Lunedì 19 ottobre al cinema ci sarà “Mi chiamo Francesco Totti”, film di Alex Infascelli. Un documentario sullo storico capitano dell’a. s. Roma, che nelle ore antecedenti al suo addio al mondo del calcio, ripercorre davanti uno specchio la sua vita e la sua carriera. Francesco racconta se stesso come uomo e come calciatore, divenuto uno dei simboli iconici della sua squadra. L’appuntamento è alle 20 e 30.

Il Multisala Impero di Varese è in via Bernascone, è possibile prenotare gli ingressi sul suo sito ufficiale.