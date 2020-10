Il Circolo della Bontà fa appello alla generosità varesina per potenziare l’attività di indagine dei tamponi

I contagi tornato a salire e riparte l’azione della Fondazione Il Circolo della Bontà che sostiene gli ospedali dell’Asst Sette Laghi.

Dopo la campagna della primavera scorsa che ha trovato una grandissima generosità nei varesini, la fondazione presieduta da Gianni Spartà rilancia per l’acquisto di un macchinario in grado di aumentare e velocizzare la processazione dei tamponi, elemento centrale nel contenimento dell’epidemia.

«Le preziosissime donazioni ricevute – spiega in una nota la Fondazione Il Circolo della Bontà – hanno permesso, tra marzo e aprile, di potenziare in particolare le terapie intensive e i reparti Covid dell’Asst Settelaghi garantendo così le cure a migliaia di pazienti e salvando centinaia di vite.

In questa nuova fase la necessità si sposta sul potenziamento della capacità diagnostica dei laboratori di microbiologia. Per arginare l’ascesa dei contagi è necessario effettuare sempre più tamponi e tracciare immediatamente i casi positivi.

Con la raccolta fondi #FAREPRESTOFAREPRIMA il Circolo della Bontà intende donare all’Azienda Sanitaria una sofisticata apparecchiatura capace di raddoppiare i volumi giornalieri di test e di ridurre i tempi di refertazione. L’obiettivo condiviso con il Dr. Fabrizio Maggi – Direttore del Laboratorio di Microbiologia – è quello di passare dagli attuali 1200/1400 tamponi analizzati al giorno, ad un volume più che doppio».

In questo momento, il laboratorio dell’ospedale di Varese riceve materiale dal territorio varesino, da parte dell’Asst Valle Olona, e da parte di quello comasco, Asst Lariana.

«Si rinnova e si rafforza il binomio pubblico privato sul fronte della pandemia – dice il presidente della Fondazione Il Circolo della Bontà Gianni Spartà – Celerità degli interventi e tempestività delle diagnosi sono fondamentali. Come previsto siamo purtroppo di fronte alla seconda emergenza che però non può e non deve sottrarre risorse ed energie a tutte le attività ordinarie di assistenza, analisi ed intervento che i nostri ospedali devono fronteggiare quotidianamente».

Grande gratitudine è stata dimostrata anche da Gianni Bonelli – Direttore Generale dall’Asst Settelaghi che ha affermato: «La Fondazione Circolo della Bontà ha fatto e continua a fare moltissimo dimostrandosi un partner importante»

E’ possibile donare con:

– BONIFICO BANCARIO: IBAN IT68M0311110801000000004697

– CARTA DI CREDITO E PAYPAL su www.circolodellabonta.it

– sulla pagina FACEBOOK del Circolo della Bontà https://www.facebook.com/donate/2774709326132183/10222765867202471?fundraiser_source=feed&source_data[post_id]=10222765867202471