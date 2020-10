In città o in natura, un weekend di attività e magie d’autunno per i bambini

Prevalentemente soleggiato questo fine settimana dal 16 al 18 ottobre offre ai bambini e alle loro famiglie tantissime possibilità e iniziative per trascorrere insieme, genitori e figli, un weekend divertente e stimolante, all’aria aperta e in tutta sicurezza rispettando le regole.

Tantissime infatti sono le iniziative di giochi, passeggiate e speciali visite guidate in programma nelle aree verdi del nostro territorio (incluso il programma speciale delle Giornate Fai d’autunno). In programma anche feste di piazza, con laboratori e spettacoli per tutti i gusti.

Gli eventi in presenza, anche se gratuiti, sono su prenotazione: contattare gli organizzatori come indicato negli articoli per comunicare la propria adesione e anche per verificare eventuali cambi di programma.

Varese: la dodicesima edizione di “Un Sorriso per il Ponte” arriva domenica 18 ottobre dalle 10 alle 18.30 ai Giardini Estensi. Un’edizione speciale per la sicurezza di tutti ma comunque un momento di svago per tutta la famiglia con tanti spettacoli teatrali e di magia, giochi e personaggi divertenti > Tutto il programma

Busto Arsizio: nel cortile del Pime domenica arriva “Tuttaunaltrafesta – Missione inclusione”, la fiera itinerante del vivere solidale ricca di musica e performance teatrali per bambini, tra cui anche “Il mostro coraggioso” di Progetto Zattera, seguito da un laboratorio a tema > Scopri i dettagli

Tradate: domenica si celebra uno speciale Zucca day all’Orto Club, il nuovo spazio promosso dall’associazione Genitori e figli. Si comincia con una divertente caccia ai tesori d’autunno, protagonisti poi di laboratori artistici e culinari > Scopri di più

Fagnano Olona: si celebra domenica la nuova Festa d’Autunno promossa da Spazio Zero e Contrada Calimali nell’ampio spazio verde dell’Approdo Calipolis a partire dall’ora di pranzo con tante golosità e, nel pomeriggio attività e laboratori per bambini > L’articolo

Besano: riapre venerdì con una giornata di visite guidate gratuite il Museo dei fossili, rinnovato nell’allestimento e più multimediale > Leggi qui

Malnate: promosso dalla Biblioteca di Malnate lo spettacolo teatrale di Jane Bowie “Arbre Magique” andrà in scena 17 ottobre alle ore 15.30 nel Parco di Villa Braghenti, per bambini e famiglie > Scopri di più

Castello Cabiaglio: domenica pomeriggio Teatro periferico propone alle famiglie “Boschi favolosi“, uno spettacolo itinerante “nella natura” liberamente ispirato a tre classici della letteratura, le “Favole al rovescio” di Gianni Rodari, il Barone Rampante e “Il segreto del bosco vecchio” > L’evento

Cremenaga: ad inaugurare la rassegna “Piambello dal vivo” domenica pomeriggio alle 16.30 sarà lo spettacolo “Giungla” scritto ed interpretato da Roberto Anglisani, una trasposizione urbana e moderna del noto romanzo di Kipling > Lo spettacolo

Varese: riparte domenica pomeriggio al Nuovo Cinemakids, la rassegna di film per bambini promossa da Filmstudio90. Per l’occasione sarà proiettato l’esilarante “Deep – un’avventura in fondo al mare” portata al successo dagli stessi creatori di Madagascar che questa volta fanno luce sugli abissi marini con un piccolo gruppo di amici acquatici > L’evento

Lonate Pozzolo: sabato mattina la biblioteca apre le porte ai volontari di Nati per leggere e propone a tutti i #piccolilettoriforti dei libri da leggere insieme ad alta voce > L’attività

Varese: visitabile per tutto il fine settimana a Villa Mirabello la mostra “Io e Rodari” che celebra i 100 anni del Maestro e i 40 anni del Teatro dei burattini di Varese. In questa cornice domenica pomeriggio l’attrice e narratrice Betty Colombo propone speciali “letture ad alta voce” a tema negli angoli più suggestivi della mostra > L’iniziativa

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Silvia Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

Varese: Tra sabato e domenica si corre l’Ecorun di Varese a sostegno della realizzazione del Parco Gioia, la prima area giochi davvero inclusiva della città. Si può partecipare alla Virual race, anche dal giardino di casa, oppure alla Staffetta 24 ore nel parco di Villa Mylius dove in queste ore vengono montati i primi giochi adatti a tutti, ma proprio tutti i bambini > Scopri come partecipare

Saltrio: si intitola “Di cava in cava” l’escursione transfrontaliera nel Giurassico promossa dalle Guide ufficiali del Monte San Giorgio per la giornata di domenica. Una passeggiata di 9 chilometri alla scoperta delle cave di roccia tra Saltrio e Arzo. Adatta ai bambini dagli 8 anni in su > L’articolo

Tradate: proseguono per tutto il mese di ottobre le aperture domenicali del Centro didattico scientifico e dell’Osservatorio astronomico del Parco Pineta, per offrire a grandi e piccini una molteplicità di percorsi, visite, giochi e sentieri per divertirsi in natura. Tutto gratuito, tutto su prenotazione > Scopri di più

Inarzo: domenica pomeriggio i volontari Lipu sveleranno alcuni misteri dell’autunno in Palude Brabbia con una speciale “Passeggiata in Oasi”, una visita guidata in riserva integrale > L’articolo

Comerio: ultime escursioni guidate alla Grotta del Remeron nel fine settimana, sabato e domenica, solo su prenotazione – Leggi l’articolo

Saronno: il Parco del Lura propone per sabato pomeriggio “Caccia nel borgo“, un divertente gioco a squadre per grandi e bambini (dai 10 anni) che è un viaggio nel tempo alla scoperta della storia della città e del suo territorio > Come partecipare

Inarzo: si intitola “Detective in natura” il laboratorio proposto dai volontari Lipu ai bambini tra 7 e 11 anni in programma domenica pomeriggio all’Oasi della Palude Brabbia > Leggi qui

Fagnano Olona: si intitola “Composizioni“, il laboratorio artistico ispirato a Mondirian condotto dall’arteterapeuta Elena Gasparetti allo Spazio Otium sabato 17 ottobre alle ore 15 > Come partecipare

Lomazzo: Il Centro biodiversità del Parco del Lura propone alle famiglie con bambini (dagli 8 anni) la costruzione di speciali “Hotel per insetti” nel laboratorio in programma domenica pomeriggio > Qui tutte le info

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Lugano (CH): apre sabato la 38^ edizione del Festival Internazionale delle Marionette ospitato al Teatro del Foce con il Transylvania Circus del Teatro delle Dodici Lune, sabato 17 alle 14.30 e alle 17. Domenica, alle ore 11 e alle 15, la rassegna propone invece Il castello degli spaventi dei famosissimi Ferrari di Parma > Tutti i dettagli

Oasi Zegna (BI): foliage e “Forest therapy”, dal Bosco del Sorriso alla via del Carabo, nel weekend, immersi nella natura dell’Oasi Zegna che rigenera e dona benessere grazie alla bellezza di una delle stagioni più suggestive, l’autunno > La proposta

Milano: una passeggiata a Milano in compagnia della famosissima cagnolina a pallini rossi, La Pimpa, protagonista di una nuova guida turistica interattiva per bambini > Leggi l’articolo

Varese: a Villa Recalcati venerdì 16 ottobre alle 21 nell’ambito del Premio Chiara, lo psicologo Marco Crepaldi presenterà il libro “Hikikomori” (Alpes) sul fenomeno dilagante dei giovanissimi che non escono di casa, prigionieri nella loro stanza di videogames e device> L’articolo

Varese: inizia venerdì sera in via Brunico il nuovo percorso di auto-mutuo-aiuto promosso dall’associazione Il Cortile e rivolto ai genitori separati > L’iniziativa

