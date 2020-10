Città di Varese, si avvicina l’esordio al “Franco Ossola”

Dopo le due gare rimandate per il caso di Covid, il Città di Varese è tornato regolarmente ad allenarsi in questa settimana e sta preparando la sfida di domenica (11 ottobre ore 15.00) contro la Caronnese.

Finalmente ci sarà il tanto atteso ritorno al “Franco Ossola”, rimandato di una settimana dopo il rinvio della gara contro il PDHAE. I tifosi biancorossi sono pronti a tornare a fare il tifo nello stadio di Masnago in Serie D. (In foto la gara del dicembre scorso del Città di Varese in Terza Categoria)

La società sta portando avanti la campagna abbonamenti. Una vendita purtroppo limitata alla sola tribuna, l’unico settore al momento utilizzabile dell’impianto sportivo.

Le limitazioni delle norme anti-contagio hanno abbassato ulteriormente i posti a disposizione e così i tagliandi in vendita sono meno di 300, 298 per la precisione.

Al momento le tessere stagionali vendute sono circa un centinaio, prevalentemente nel settore “tribuna laterale sud”, mentre si contano sulle dita di una mano quelli più costosi nella zona centrale.