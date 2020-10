Cocquio Trevisago, nuovi uffici comunali nell’ex scuola intitolata al generale Maletti

L’ex scuola elementare Maletti di via Roma, ora immobile chiuso da anni verrà utilizzato come sede distaccata dei vicini uffici comunali, consentendo di meglio organizzare gli spazi di lavoro dei dipendenti.

È stato reso noto dal sindaco Danilo Centrella che ha commentato l’ultimo consiglio comunale tenutosi lo scorso 28 settembre nel quale sono stai affrontati anche i temi dell‘armonizzazione di un’altra area importante in paese, quella fra il cimitero e il centro commerciale, in fregio alla strada statale 394.

«Durante il Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 28 settembre sono stati approvati alcuni punti di estrema importanza, già presenti nel nostro programma elettorale.

Uno dei primi punti ha riguardato l’approvazione del regolamento TARI, ma in merito a questa tassa abbiamo fatto un passo in più a favore dei cittadini: durante i critici mesi del lockdown infatti avevamo promesso alle attività produttive e commerciali del nostro comune di scontare loro le tariffe TARI tenendo conto del periodo di chiusura forzato; ebbene, abbiamo approvato uno sconto del 25% sulla tassa per coloro che hanno tenuto chiusa l’attività sino a maggio, e del 33% per quelli che hanno tenuto la saracinesca abbassata fino a giugno. Speriamo così di aver dato un aiuto concreto agli esercenti che più di ogni altra categoria hanno sofferto durante quelle settimane così difficili, con l’augurio che si possa a breve assistere ad una decisa ripresa economica».

In merito ai conti dell’amministrazione comunale Centrella ha spiegato che «un altro punto chiave del Consiglio Comunale è stato l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023, strumento indispensabile per formulare gli indirizzi strategici e operativi programmati per il prossimo triennio, nel quale abbiamo indicato la programmazione delle opere che verranno effettuate: dalla ristrutturazione della nuova sede comunale, all’adeguamento degli edifici scolastici, al parco polivalente, al programma strade.

Già nel 2020 è stato avviato un importante programma di manutenzione straordinaria delle strade, che proseguirà nei prossimi mesi».

«In merito agli edifici scolastici, quest’anno abbiamo fatto opere di ristrutturazione e adeguamenti nella sede della scuola secondaria di primo grado (per esempio la sostituzione di tutti i serramenti) per poter garantire un inizio di anno scolastico in totale sicurezza; per l’anno prossimo intendiamo proseguire con ulteriori interventi presso la sede della scuola primaria.

L’edificio a fianco all’attuale Comune di Via Roma, ex scuola elementari Maletti, verrà ristrutturato per ospitare nuovi uffici comunali, secondo quanto previsto negli obiettivi del nostro mandato: entro il 2020 è nostra ferma intenzione iniziare la fase progettuale.

Punto focale del nostro programma è sempre stato il recupero dell’area antistante il centro commerciale, il cosiddetto “pratone”: qui verranno realizzate strutture sportive e ricreative dedicate soprattutto ai giovani del nostro territorio, perché la nostra Amministrazione vuole guardare al futuro e i giovani lo rappresentano a pieno titolo».