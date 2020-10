Colpaccio in mediana per il Città di Varese: ecco Roberto Guitto

Rinforza il centrocampo il Città di Varese, che accoglie in biancorosso un “pezzo da 90” per la Serie D. Si tratta del regista mancino Roberto Guitto, nato a Napoli nel 1991 ma cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Gozzano tra Serie D e Serie C.

Proprio con i piemontesi è stato allenato da mister David Sassarini, che saprà sfruttare al meglio le sue caratteristiche.

Classico mediano di impostazione, Guitto ha un mancino molto educato, capace di fare male anche su calcio di punizione. Vestirà la maglia biancorossa numero 4.

Le dichiarazioni del calciatore rilasciate all’ufficio stampa biancorosso: «Varese è una piazza importante con una tifoseria speciale e mi auguro che possa essere protagonista fino in fondo per tornare dove merita. La scorsa stagione ho conosciuto Sassarini, con il quale mi sono trovato benissimo e in questi ultimi giorni ho avuto modo di conoscere tutti i compagni».