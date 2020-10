Una coltivazione di marijuana in garage, arrestato dai carabinieri di Laveno

Lo scorso fine settimana i carabinieri della stazione di Laveno Mombello, durante i controlli mirati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione di un 35enne della zona, in particolare un garage adiacente l’abitazione. All’interno vi era una piccola piantagione di marijuana coltivata in alcuni vasi con tutto il necessario per la perfetta cura delle “piantine” come una grossa lampada per riscaldare l’ambiente e alcuni ventilatori necessari per aerare l’ambiente.

In tutto sono stati sequestrati 130 gr di marijuana essiccata, 5 piante, 5 grammi di hashish ed un coltello multi uso. L’uomo è stato quindi arrestato a trasferito al carcere Miogni di Varese in attesa dell’udienza di convalida.