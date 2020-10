Concorso Straordinario Docenti, in Gazzetta il Calendario delle Prove ecco tutte le novità

Il Ministero dell’Istruzione in questi giorni ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il calendario delle prove d’esame per il Concorso Straordinario Docenti 2020, un bando che si è concluso lo scorso Agosto e che mette a disposizione 32 assunzioni a tempo indeterminato su posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, la pubblicazione del calendario delle prove mette fine anche alle voci degli ultimi giorni che volevano un rinvio della procedura concorsuale che è stata oggetto di molte polemiche nelle scorse settimane e continua ad esserlo anche dopo la pubblicazione delle date in Gazzetta.

Il concorso scuola per l’assunzione di 32.000 docenti è riservato ai docenti precari che hanno almeno tre anni di servizio, le domande di partecipare al bando sono state circa 65.000 ma come abbiamo evidenziato i posti disponibili sono circa la metà, quindi un aspirante docente su 2 resterà senza cattedra.

Secondo il calendario delle prove pubblicato in Gazzetta in questi giorni le prove del concorso inizieranno a partire dal 22 ottobre 2020 e proseguiranno fino al 16 novembre 2020, di seguito vediamo nel dettaglio le date delle prove per le singole classi di concorso:

22 ottobre – classi di concorso A008, A016, A057, B006, A009, A033, A042, B015;

26 ottobre – classi di concorso A012, A060, B005;

27 ottobre – classi di concorso A030, A034, A039, B017, AB24, A005, A041, B022;

28 ottobre – classi di concorso AA24, A001, A003, A036, AB25, AC24, A002, A061;

29 ottobre – classi di concorso A044, A049, A058, A059, A014, A046, A052, BD02;

30 ottobre – classi di concorso A048, BB02, B024, B026, A027, A043, BC02, B003;

02 ottobre – classi di concorso AI55, A026, A031, B007, AD24, AJ55, A007, A050;

03 ottobre – classi di concorso A022, AH56, AN56, A045, B021;

04 ottobre – classi di concorso A028, AD25, AM55, A038, B011;

05 ottobre – classi di concorso AG56, A017, B004, B020, AC25, AO55, B012, B014;

06 ottobre – classi di concorso AC55, AE24, A011, A023, AA25, AC56, AK56, A047;

09 ottobre – classi di concorso AI24, A021, A032, A040, AJ56, A019, A051, BA02;

10 ottobre – classi di concorso A020, A054, A062, B016, AB55, AD56, A037, B023;

12 ottobre – classi di concorso ADMM, AW55, B018, B019, AF56, A015, A018, B009;

16 ottobre – classi di concorso ADSS, AL56, A010, A013, AB56, AI56, AM56, B028.

Per i vincitori del concorso straordinario le immissioni in ruolo dovrebbero partire dal 1° settembre 2021, ma con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020.

Concorso scuola straordinario: la prova

Con la pubblicazione del calendario delle prove d’esame vengono resi noti i dettagli relativi alle prove d’esame, vediamo di seguito quali sono le principali informazioni da sapere in merito.

La prova d’esame si svolgerà in maniera completamente telematica (computer based), vedeva i docenti inizialmente impegnati in 80 domande a risposta multipla da sottoporre agli aspiranti docenti, ma successivamente la prova è stata modificata e semplificata ed è composta come segue:

cinque domande a risposta aperta, volte all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;

una domanda, composta da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

La prova scritta del concorso scuola per i posti di sostegno si compone di:

cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.

Tutti gli aspiranti docenti che prenderanno parte alle prove d’esame dovranno presentarsi muniti di:

un documento di riconoscimento in corso di validità;

il codice fiscale;

ricevuta di versamento del contributo di segreteria;

Prove Concorso Scuola Straordinario: Protocollo di sicurezza

Le prove del concorso straordinario per docenti si svolgeranno in piena emergenza covid 19, e questo dettaglio in questi giorni è stato oggetto di diverse critiche nel mondo politico dove diversi partiti di opposizione chiedono a gran voce il rinvio della procedura quando i tempi saranno più maturi sotto l’aspetto dei contagi, della stessa idea anche i sindacati della scuola che ne chiedono il rinvio.

Il Ministero dell’Istruzione ed il Governo invece non sono dello stesso avviso, poiché è stato messo stilato un protocollo di sicurezza proprio per consentire lo svolgimento delle prove in totale sicurezza per tutti coloro che ne prenderanno parte.

Secondo il protocollo tutti gli aspiranti docenti dovranno indossare la mascherina e presentare un’autocertificazione che attesta il buono stato di salute.

Le postazioni saranno opportunamente distanziate e verra effettuata la misurazione della temperatura con i termoscanner, i candidati che avranno una temperatura superiore a 37,5 o comunque una patologia respiratoria in atto non potranno sostenere la prova d’esame.