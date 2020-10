Controlli alle attività commerciali, sanzioni ai non regolari

Complessa attività, quella della Questura di Varese nella mattinata odierna, durante la quale

personale della Squadra Amministrativa, unitamente a personale U.P.G.S.P., Polizia Locale di

Varese e dell’ATS Insubria effettuavano dei controlli di carattere amministrativo e sanitario alle attività commerciali cittadine.

In particolare, in via Piave un esercizio commerciale (mini-market) è stato sanzionato per l’inosservanza riguardante l’esposizione dei cartelli fumo e della videosorveglianza, oltre che per la mancata autorizzazione per l’installazione dell’impianto.

Il personale dell’ATS Insubria di Varese inoltre, ha sospeso temporaneamente l’attività per le violazioni delle normative igienico-sanitarie. L’esito dell’attività di controllo ha portato all’elevazione di 4 violazioni amministrative, per un totale di €7.166, nonché il controllo di 71 persone, di cui 6 con precedenti penali.