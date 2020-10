Coprifuoco, Regione e Governo vanno avanti: si attende l’ordinanza

Non ci saranno ritardi: è attesa la pubblicazione della nuova ordinanza che Regione Lombardia di intesa con il Governo ha predisposto per introdurre nuove restrizioni per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Le conferme arrivano dalla Regione dove viene ribadito l’incessante lavoro per la pubblicazione dei nuovi provvedimenti. Le norme saranno frutto delle proposte che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana avevano anticipato lunedì sera.

Allora fu anticipata la volontà di introdurre lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Insieme a questo saranno previste una serie di norme che regolano in particolare le aperture delle attività.

In Regione sono al lavoro sulla bozza per limare gli ultimi provvedimenti.

Indiscrezioni di stampa avevano parlato di un rallentamento nell’introduzione delle norme dovute all’interlocuzione con la Giunta Lombarda del leader leghista Matteo Salvini.