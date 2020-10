Corbo (PD): “Nuovi equilibri provinciali dopo le nostre vittorie elettorali”

«Da questa tornata elettorale emerge con chiarezza una tendenza dell’elettorato a rivolgere il proprio consenso verso una proposta politica autorevole e non urlata, meno incline al facile slogan e più votata ad offrire risposte ponderate ai problemi del territorio». Giovanni Corbo, segretario provinciale del Partito Democratico, commenta con – ovvio – favore i risultati delle urne che hanno visto anche la vittoria di Augusto Airoldi a Saronno al termine dello spoglio avvenuto ieri, lunedì 5 ottobre.

«La vittoria di Saronno non giunge inaspettata soprattutto alla luce del primo turno in cui avevamo registrato sia l’ottimo risultato del nostro candidato Augusto Airoldi che il risultato insoddisfacente del sindaco uscente Fagioli – prosegue Corbo – Già durante la campagna elettorale, però, eravamo fiduciosi per l’ottimo lavoro che Augusto e le liste a suo sostegno stavano esprimendo. Il risultato straordinario di Saronno associato alla netta vittoria al primo turno a Somma Lombardo di Stefano Bellaria restituisce un en plein per il Centrosinistra e il PD in provincia di Varese che con il sorprendente successo di Enrico Bianchi a Luino inevitabilmente comporterà nuovi equilibri provinciali».

Il segretario Democratico continua: «Il Centrosinistra, a quanto risulta dall’esito netto del voto, ha saputo meglio intercettare questa tendenza (quella di una politica autorevole e non urlata) presentando candidati sindaci e liste più adeguate a restituire una proposta amministrativa/politica convincente che è riuscita ad attrarre la fiducia anche di ampie forme di civismo. Ad Augusto Airoldi e alla sua squadra va il plauso della Segreteria Provinciale e gli auguri di buon lavoro per Saronno».