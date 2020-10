Coronavirus, Fontana incontra i sindaci delle città: “Lunedì facciamo il punto”

Appuntamento per lunedì, per fare il punto sul contagio e valutare risposte condivise.

«In attesa dei dati di oggi, ho aggiornato assessori e sottosegretari su quella che è l’evoluzione della curva epidemiologica nelle singole province della Lombardia. Ho fatto loro presente che è necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus».

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione di Giunta.

«Un principio – aggiunge il governatore Fontana – che vale anche per una condivisione della situazione con l’ANCI e con i sindaci dei capoluoghi di Provincia ai quali ho dato appuntamento per lunedì. Con loro faremo il punto della situazione sulla base di un ‘pacchetto’ di dati che, secondo quanto ci dicono i nostri esperti, può essere un indicatore ‘credibile’ per capire come evolve il quadro sanitario ed epidemiologico».

Appuntamento dunque a lunedì con i sindaci di Milano, Varese, Como, Sondrio, Lecco, Monza, Brescia, Bergamo, Pavia, Cremona e Mantova.