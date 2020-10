Coronavirus: l’1% dei lombardi è in isolamento. I nuovi tamponi positivi sono 43 nel Varesotto, 683 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di giovedì 8 ottobre, risultano 43 nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto. Registriamo ancora una volta una crescita importante che fortunatamente non si traduce ancora in un peggioramento del carico sanitario negli ospedali: all’ospedale di Varese la situazione è ancora tranquilla e senza variazioni. Anche i 24 casi scoperti nei due focolai individuati negli ospedali di Luino e di Angera, tranne che per una persona, sono tutti senza sintomi specifici.

La differenza tra i casi positivi che emergono in questa fase rispetto a quelli che venivano segnalati nella prima ondata dell’emergenza è che molti positivi vengono testati anche se privi di sintomi nell’ambito di campagne di ricostruzione dei contatti di persone positive o in occasione di rientro dall’estero. La crescita dei numeri va tuttavia presa in seria considerazione poiché la maggiore circolazione del virus si traduce inevitabilmente in un aumento di ricoveri.

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e giovedì della settimana scorsa erano 92, questa settimana sono 148 ovvero il 60% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 22.069. I nuovi positivi sono 683 per una percentuale pari al 3% sui tamponi effettuati.

In Lombardia sono attualmente positive al virus SarsCov-2 10.406 persone, di queste 361 sono ricoverate con sintomi, 41 sono in terapia intensiva e 10.004 sono in isolamento domiciliare: sono l’1% dei lombardi.

I dati di giovedì 8 ottobre

-i tamponi effettuati: 22.069, totale complessivo: 2.254.865

-i nuovi casi positivi: 683 (di cui 71 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

-i guariti/dimessi totale complessivo: 82.484 (+153), di cui 1.427 dimessi e 81.057 guariti

-in terapia intensiva: 41 (+1)

-i ricoverati non in terapia intensiva: 361 (+22)

-i decessi, totale complessivo: 16.979 (+1)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +282, di cui 133 a Milano città

Bergamo:+40

Brescia:+60

Como: +28

Cremona: +6

Lecco: +21

Lodi: +9

Mantova: +12

Monza e Brianza: +90

Pavia: +42

Sondrio: +21

Varese: +43

