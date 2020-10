Coronavirus: nel Varesotto 907 i nuovi positivi, 5.762 in Lombardia

La Lombardia detiene ancora il triste primato di maggiori contagi con 5.762 nuovi positivi con 32mila tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3%.

In Italia si registra + 21.273 e cresce in numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva con 1.208 persone (+80 rispetto a ieri).

Continua anche l’allarme in Campania con 2.590 casi e 16.906 tamponi. Male anche il Piemonte con 2.800 contagi e 12.800 tamponi, la Toscana con 1800 casi e 13.00 tamponi, e il Lazio con 1.541 casi ma ben 22mila tamponi.

In provincia l’allarme cresce tanto che il Direttore Generale Bonelli ha deciso lo stop alla chirurgia programmata e si valuta la parziale sospensione dell’attività ambulatoriale.

I DATI DI OGGI

i tamponi effettuati: 35.285 , totale complessivo: 2.715.715

, totale complessivo: 2.715.715 i nuovi casi positivi: 5.762 (di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico)

(di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico) i guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti

(+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti in terapia intensiva: 231 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.326 (+173)

(+173) i decessi, totale complessivo: 17.235 (+25)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA DOMENICA 25 OTTOBRE

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città

Bergamo: 182

Brescia: 246

Como: 398

Cremona: 80

Lecco: 96

Lodi: 98

Mantova: 44

Monza e Brianza: 588

Pavia: 254

Sondrio: 11

Varese: 907