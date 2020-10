Coronavirus: i nuovi positivi sono 1.202 nel Varesotto, la Lombardia ancora sulla soglia dei 9mila

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di sabato 31 ottobre risultano 1.202 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +1.202

Nuovi positivi in Lombardia: +8.960

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +335 (in un solo giorno un balzo del 9% in più)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +22 (in un solo giorno un balzo del 6% in più)

TAMPONI: In provincia di Varese in tutto il mese di ottobre sono stati eseguiti 59.249 tamponi, di cui 8.008 sono risultati positivi. Nella sola settimana dal 22 al 28 ottobre, invece, i tamponi eseguiti sono stati 23.702 dei quali 5.662 sono risultati positivi, quasi il 24%. LEGGI NEL DETTAGLIO QUI



Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e sabato della settimana scorsa erano 1940 questa settimana sono 5196. È il 168% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 46.781. I nuovi positivi sono 8.919, per una percentuale pari al 19%. In lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 82.011 (+6.782).

I dati di sabato 31 ottobre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 46.781, totale complessivo: 2.944.616

– i nuovi casi positivi: 8.919 (di cui 421 ‘debolmente positivi’ e 70 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti

– in terapia intensiva: 392 (+22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.033 (+335)

– i decessi, totale complessivo: 17.535 (+73)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 69.560 (+3730) di cui 1.553 a Milano città

Brescia: 21.408 (+413)

Bergamo: 18.355 (+243)

Monza e della Brianza: 18.045 (+1207)

Pavia: 10.148 (+387)

Como: 9.710 (+475)

Cremona: 8.594 (+184)

Mantova: 5.844 (+248)

Lodi: 5.345 (+151)

Lecco: 5.249 (+228)

Sondrio: 2.818 (+133)

Varese: 14.428 (+1202)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

Numero di cittadini positivi nei comuni del Varesotto

Mappa costruita sulla base delle comunicazioni dei sindaci. I dati sono inseriti dalla redazione manualmente e dunque possono non essere sempre aggiornati.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 195.744 (82.011) (+8.919)

Piemonte: 70.636 (32.824) (+2.887)

Veneto: 56.953 (29.179) (+2.697)

Emilia-Romagna: 55.841 (23.213) (+2.046)

Campania: 55.740 (43.730) (+3.669)

Lazio: 46.422 (33.906) (+2.289)

Toscana: 44.263 (27.844) (+2.540)

Liguria: 28.608 (8.431) (+1.068)

Sicilia: 21.758 (14.442) (+952)

Puglia: 18.622 (11.393) (+762)

Marche: 14.121 (6.105) (+502)

Friuli Venezia Giulia: 10.841 (5.132) (+726)

Abruzzo: 10.552 (6.203) (+450)

Umbria: 10.179 (6.554) (+483)

Sardegna: 9.431 (6.055) (+325)

P.A. Trento: 9.138 (1.925) (+390)

P.A. Bolzano: 8.382 (5.100) (+547)

Calabria: 5.065 (3.124) (+202)

Valle d’Aosta: 3.240 (1.813) (+104)

Basilicata: 2.199 (1.446) (+117)

Molise: 1.695 (956) (+83)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.