Coronavirus: i nuovi positivi sono 1.902 nel Varesotto, 7.559 in Lombardia e 47 morti

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 28 ottobre risultano 1.902 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +1902

Nuovi positivi in Lombardia: +7559

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +357 (13% in più del totale dei ricoveri registrati fino a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +21 (+8% in più del totale TI registrate fino a ieri)

RICOVERI: Oggi disponiamo di dati molto precisi anche sul numero di ricoveri in Lombardia. I nuovi ricoverati oggi sono stati 588 mentre si sono registrati contemporaneamente 210 pazienti dimessi, il che ha portato il numero degli ospedalizzati a crescere di 378 pazienti rispetto a ieri. I dati sui pazienti ricoverati oggi dicono che la loro età media è di 68 anni ma ce ne sono 177 che hanno meno di 60 anni. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è arrivato in totale a 292 pazienti attualmente seguiti con cure intensive. In ospedale a Varese, dove ieri abbiamo anche effettuato un videoreportage per conoscere la situazione, la situazione attuale vede 200 pazienti covid ricoverati, di cui 23 assistiti con cpap (il macchinario per la ventilazione meccanica), 20 in terapia intensiva e 6 in hospice.

ANALISI DEI DATI: L’illusione di un rallentamento dei nuovi contagi in provincia di Varese era tutta dovuta a ritardi di trasmissione delle elaborazioni sui tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni: la comunicazione di 1902 nuovi positivi registrata oggi in provincia riporta ad una tendenza esponenziale la crescita dei contagi che a questo punto della settimana mostra il 207% in più dei numeri raggiunti al mercoledì della settimana scorsa.

Oggi disponiamo di qualche dato in più sui 1902 tamponi positivi emersi. Di questi 1747 sono stati prelevati entro i sette giorni precedenti e 155 prima degli ultimi sette giorni. Questa la suddivisione per età dei nuovi positivi emersi.

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e martedì della settimana scorsa erano 738 questa settimana sono 2270. È il 207% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 41.260. I nuovi positivi sono 7.559.

I dati di mercoledì 28 ottobre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 41.260

– i nuovi casi positivi: 7559 (di cui 229 ‘debolmente positivi’)

– in terapia intensiva: 292 (+21)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Bergamo: +253

Brescia: +288

Como: +440

Cremona: +130

Lecco: +182

Lodi: +97

Monza Brianza: +822

Milano: +2708

Mantova: +125

Pavia: +298

Sondrio: +55

Varese: +1902

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

Numero di cittadini positivi nei comuni del Varesotto

Mappa costruita sulla base delle comunicazioni dei sindaci. I dati sono inseriti dalla redazione manualmente e dunque possono non essere sempre aggiornati.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.