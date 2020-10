Coronavirus: i nuovi positivi sono 287 nel Varesotto, 4125 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 21 ottobre risultano 287 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +287

Nuovi positivi in Lombardia: +4125

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +253 (20% in più del totale dei ricoveri fino a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +11 (+8,9%)

Oggi il numero di tamponi positivi comunicato a livello regionale ha superato le 4mila unità, si tratta di una dato perfettamente in linea con la forte crescita che la curva del contagio ha già dimostrato nelle ultime due settimane. E se il numero dei nuovi positivi, che risulta ormai essere l’11,3% sul totale dei tamponi che vengono comunicati giornalmente, non dice tutto sull’andamento della pandemia sul nostro territorio, ben più rilevante è il dato sui ricoveri. Sappiamo che circa il 92% delle persone che ad oggi risultano positive al tampone non dimostra sintomi, nella quota restante, tuttavia, ci sono anche coloro che hanno bisogno di cure ospedaliere. Secondo i dati comunicati oggi questo numero è cresciuto in un solo giorno del 20% (+253 ricoveri in Lombardia, +11 le terapie intensive). In totale le persone che si trovano in ospedale in Lombardia sono 1.655, si tratta di un numero ancora ampiamente gestibile allo stato attuale ma preoccupante se si considera il suo trend di crescita (solo oggi +20%). Per questo in tutta la Lombardia vengono riattivati uno per uno i reparti covid. Oggi la Regione ha anche deliberato la riapertura degli ospedali in Fiera a Milano e Bergamo. Inoltre sono entrate in vigore le nuove ordinanze che, tra le altre cose, vietano gli spostamenti sul territorio regionale dalle 23 alle 5. “Il forte incremento dei positivi in rapporto al numero dei tamponi effettuati – prosegue Trivelli – e l’aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria”.



Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e mercoledì della settimana scorsa erano 283 questa settimana sono 738. È il 160% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 36.416. I nuovi positivi sono 4.125 per una percentuale pari al 11,3% di risultati positivi sul totale dei tamponi effettuati. Le persone attualmente positive nella regione sono 29.890 (+3.586)

I dati di mercoledì 21 ottobre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 36.416, totale complessivo: 2.575.003

– i nuovi casi positivi: 4.125 (di cui 231 ‘debolmente positivi’ e 23 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 87.591 (+519), di cui 2.094 dimessi e 85.497 guariti

– in terapia intensiva: 134 (+11)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.521 (+253)

– i decessi, totale complessivo: 17.123 (+20)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 42.644 (+1858)

Brescia: 18.532 (+196)

Bergamo: 16.680 (+112)

Monza e della Brianza: 10.034 (+671)

Pavia: 7.491 (+242)

Cremona: 7.413 (+97)

Como: 5.936 (+263)

Mantova: 4.728 (+41)

Lodi: 4.312 (+52)

Lecco: 3.752 (+89)

Sondrio: 1.978 (+31)

Varese: 7.123 (+287)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 134.604 (29.890) (+4.125)

Piemonte: 48.118 (13.435) (+1.799)

Emilia-Romagna: 42.588 (10.800) (+671)

Veneto: 38.265 (11.433) (+1.422)

Campania: 30.484 (21.101) (+1.760)

Lazio: 28.370 (17.403) (+1.219)

Toscana: 25.466 (12.239) (+866)

Liguria: 19.891 (4.621) (+546)

Sicilia: 13.790 (7.850) (+562)

Puglia: 12.325 (5.991) (+324)

Marche: 9.871 (2.377) (+226)

P.A. Trento: 7.166 (848) (+148)

Friuli Venezia Giulia: 6.855 (2.106) (+219)

Abruzzo: 6.786 (3.091) (+252)

Sardegna: 6.643 (3.811) (+167)

Umbria: 5.453 (2.955) (+350)

P.A. Bolzano: 5.302 (2.080) (+189)

Calabria: 3.099 (1.380) (+136)

Valle d’Aosta: 2.132 (831) (+111)

Basilicata: 1.398 (775) (+85)

Molise: 1.042 (425) (+22)

I dati in Piemonte

(In aggiornamento)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.

