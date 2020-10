Coronavirus: i nuovi positivi sono 804 nel Varesotto, la Lombardia sfiora i 9mila casi giornalieri

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 30 ottobre risultano 804 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. Sempre in provincia sono 4 i nuovi decessi registrati. (Foto: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda)

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +804

Nuovi positivi in Lombardia: +8.960

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +343

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +25 (in un solo giorno un balzo del 7,2% in più)

I RICOVERI: Durante un punto stampa i dirigenti delle aziende ospedaliere del territorio hanno fatto il quadro della situazione ospedaliera con quasi 500 ricoveri sul territorio provinciale e l’ospedale di Varese ormai quasi saturo. LEGGI NEL DETTAGLIO QUI

TAMPONI: In provincia di Varese in tutto il mese di ottobre sono stati eseguiti 59.249 tamponi, di cui 8.008 sono risultati positivi. Nella sola settimana dal 22 al 28 ottobre, invece, i tamponi eseguiti sono stati 23.702 dei quali 5.662 sono risultati positivi, quasi il 24%. LEGGI NEL DETTAGLIO QUI



ANALISI DEI DATI: Il numero di tamponi comunicato oggi torna a far abbassare la curva di crescita dei contagi ma, al pari di quanto avvenuto settimana scorsa, è opportuno non commentare questo trend senza attendere alcuni gionri per capire quanto possano influire ritardi tecnici nell’elaborazione e comunicazione die tamponi.

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e giovedì della settimana scorsa erano 2847 questa settimana sono 3994. È il 40% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 42.684. I nuovi positivi sono 8.960, sono una percentuale pari al 19,1%. In lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 75.229 (+7.345).

I dati di venerdì 30 ottobre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 46.892, totale complessivo: 2.897.835

– i nuovi casi positivi: 8.960 (di cui 356 ‘debolmente positivi’ e 59 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 94.134 (+1.567), di cui

4.026 dimessi e 90.108 guariti

– in terapia intensiva: 370 (+25)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.698 (+343)

– i decessi, totale complessivo: 17.462 (+48)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +3.979, di cui 1.607 a Milano città

Bergamo: +349

Brescia: +460

Como: +890

Cremona: +175

Lecco: +220

Lodi: +133

Mantova: +147

Monza e Brianza: +988

Pavia: +403

Sondrio: +98

Varese: +804

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

Busto Arsizio 1271 casi totali da inizio anno +94 rispetto a ieri

Varese 1108 casi totali da inizio anno +56 rispetto a ieri

Gallarate 840 casi totali da inizio anno +59 rispetto a ieri

Saronno 787 casi totali da inizio anno +48 rispetto a ieri

Caronno Pertusella 362 casi totali da inizio anno +19 rispetto a ieri

Malnate 318 casi totali da inizio anno +19 rispetto a ieri

Tradate 326 casi totali da inizio anno +4 rispetto a ieri

Somma Lombardo 292 casi totali da inizio anno +12 rispetto a ieri

Laveno Mombello 268 casi totali da inizio anno +7 rispetto a ieri

Cassano Magnago 287 casi totali da inizio anno +22 rispetto a ieri

Numero di cittadini positivi nei comuni del Varesotto

Mappa costruita sulla base delle comunicazioni dei sindaci. I dati sono inseriti dalla redazione manualmente e dunque possono non essere sempre aggiornati.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 186.825 (75.229) (+8.960)

Piemonte: 67.749 (30.388) (+2.719)

Veneto: 54.256 (26.547) (+3.012)

Emilia-Romagna: 53.797 (21.421) (+1.763)

Campania: 52.071 (40.350) (+3.186)

Lazio: 44.133 (31.747) (+2.246)

Toscana: 41.723 (26.420) (+2.765)

Liguria: 27.540 (8.322) (+999)

Sicilia: 20.806 (13.564) (+984)

Puglia: 17.860 (10.699) (+791)

Marche: 13.619 (5.641) (+524)

Friuli Venezia Giulia: 10.115 (4.535) (+505)

Abruzzo: 10.102 (5.796) (+428)

Umbria: 9.696 (6.166) (+729)

Sardegna: 9.106 (5.821) (+298)

P.A. Trento: 8.748 (1.689) (+222)

P.A. Bolzano: 7.835 (4.561) (+350)

Calabria: 4.863 (2.950) (+239)

Valle d’Aosta: 3.136 (1.717) (+155)

Basilicata: 2.082 (1.335) (+95)

Molise: 1.612 (888) (+114)

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.