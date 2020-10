Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 107 nel Varesotto, 983 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 9 ottobre, risultano 107 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

– Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e venerdì della settimana scorsa erano 122, questa settimana sono 255 ovvero il 109% in più –

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 25.623. I nuovi positivi sono 983 per una percentuale pari al 3,8% sui tamponi effettuati.

I dati di venerdì 9 ottobre

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +501

Bergamo:+49

Brescia:+45

Como: +34

Cremona: +7

Lecco: +10

Lodi: +8

Mantova: +23

Monza e Brianza: +108

Pavia: +32

Sondrio: +6

Varese: +107