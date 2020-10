Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 121 nel Varesotto, 1080 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di martedì 13 ottobre risultano 121 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. Un dato altissimo, a questo punto della settimana, così come lo è quello della crescita dei contagi in tutta la Lombardia dove la percentuale di tamponi positivi su quelli effettuati anche oggi è sopra il 6%. Una crescita dei positivi al virus che comincia a tradursi in una evidente crescita del numero dei ricoveri ospedalieri (+83 oggi in tutta la Lombardia) e di pazienti per i quali i medici hanno dovuto ricorrere ai posti letto di terapia intensiva (+12 nella regione). A preoccupare non sono evidentemente i numeri attuali (siamo lontanissimi dai numeri sui ricoveri di marzo e aprile) ma il loro tasso di crescita che purtroppo deve far alzare il livello di guardia.

-Qui la situazione nell’ospedale di Busto Arsizio e Saronno

–Qui la situazione degli ospedali varesini

Andamento settimanale

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e martedì della settimana scorsa erano 51, questa settimana sono 173. È il 239% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 17.186. I nuovi positivi sono 1080 per una percentuale pari al 6.28% di risultati positivi sul totale dei tamponi effettuati. Il numero dei cittadini attualmente positivi è cresciuto di 827 a 14.256 (ieri era 13.379).

I dati di martedì 13 ottobre

-i tamponi effettuati: 17.186, totale complessivo: 2.350.108;

-i nuovi casi positivi: 1.080 (di cui 104 ‘debolmente positivi’ e 11 a seguito di test sierologico);

-i guariti/dimessi totale complessivo: 83.550 (+197), di cui 1.526 dimessi e 82.024 guariti;

-in terapia intensiva: 62 (+12);

-i ricoverati non in terapia intensiva: 546 (+83);

-i decessi, totale complessivo: 16.994 (+6)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +363, di cui 184 a Milano città

Bergamo: +45

Brescia: +44

Como: +26

Cremona: +7

Lecco: +34

Lodi: +11

Mantova: +3

Monza e Brianza: +41

Pavia: +31

Sondrio: +4

Varese: +121

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 114.800 (14.256) (+1.080)

Piemonte: 39.542 (5.965) (+585)

Emilia-Romagna: 38.356 (6.876) (+341)

Veneto: 32.316 (6.655) (+485)

Lazio: 20.864 (10.637) (+579)

Campania: 19.827 (11.778) (+635)

Toscana: 19.106 (6.917) (+480)

Liguria: 15.902 (2.923) (+447)

Sicilia: 9.926 (4.877) (+334)

Puglia: 9.849 (3.998) (+180)

Marche: 8.712 (1.395) (+82)

P.A. Trento: 6.513 (685) (+28)

Friuli Venezia Giulia: 5.610 (1.404) (+38)

Abruzzo: 5.320 (1.679) (+146)

Sardegna: 5.295 (2.900) (+157)

P.A. Bolzano: 4.143 (994) (+34)

Umbria: 3.608 (1.491) (+136)

Calabria: 2.388 (798) (+44)

Valle d’Aosta: 1.529 (258) (+33)

Basilicata: 1.066 (497) (+8)

Molise: 795 (210) (+49)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.