Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 52 nel Varesotto, 696 in Lombardia con la metà dei tamponi

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 12 ottobre risultano 52 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto. I dati sui positivi sono cresciuti molto la scorsa settimana e se di per se questo dato non dice tutto sulla diffusione della malattia (lo ricordiamo: non tutti i positivi sviluppano sintomi) è molto più importante guardare la situazione ospedaliera. Nell’ultimo weekend l’Asst Sette Laghi, l’azienda ospedaliera varesina, si è trovata a dover fare i conti con un balzo di nuovi ricoveri. L’hub covid del terzo piano è di nuovo un reparto dedicato mentre anche gli infettivi hanno aperto le stanze ai nuovi pazienti con i sintomi del SarsCov2. In tutto sono 40 i ricoverati (LEGGI QUI).

– Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati il lunedì della settimana scorsa erano 16, questa settimana sono 52.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 13.934. I nuovi positivi sono 696 per una percentuale pari al 4,9% di risultati positivi sul totale dei tamponi effettuati. Il numero dei cittadini attualmente positivi è cresciuto di 827 a 13.379 (ieri era 12.849).

I dati di lunedì 12 ottobre

– i tamponi effettuati: 13.934, totale complessivo: 2.332.922

– i nuovi casi positivi: 696 (di cui 74 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 83.353 (+163), di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti

– in terapia intensiva: 50 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 463 (+30)

– i decessi, totale complessivo: 16.988 (+3)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +363, di cui 184 a Milano città

Bergamo: +45

Brescia: +44

Como: +26

Cremona: +7

Lecco: +34

Lodi: +11

Mantova: +3

Monza e Brianza: +41

Pavia: +31

Sondrio: +4

Varese: +52

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.