Coronavirus: I nuovi tamponi positivi sono 91 nel Varesotto, 1140 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di sabato 10 ottobre risultano 91 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

– Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e sabato della settimana scorsa erano 157, questa settimana sono 346 ovvero il 120% in più –

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 22.910. I nuovi positivi sono 1140 per una percentuale pari al 4,9% sui tamponi effettuati. Il numero dei cittadini attualmente positivi è cresciuto a 12.022.

I dati di sabato 10 ottobre

– i tamponi effettuati: 22.910, totale complessivo: 2.330.398

– i nuovi casi positivi: 1.140 (di cui 75 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 82.988 (+244), di cui 1.445 dimessi e 81.543 guariti

– in terapia intensiva: 44 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 408 (+37)

– i decessi, totale complessivo: 16.982 (+2)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +587

Brescia: +57

Bergamo: +36

Monza e Brianza: +113

Cremona: +25

Pavia: +40

Como: +34

Mantova: +29

Lodi: +17

Lecco: +25

Sondrio: +6

Varese: +91

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente.