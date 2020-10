Coronavirus, a Varese nuove sezioni in quarantena preventiva

Nelle scuole varesine sono quattro le nuove sezioni che, negli ultimi giorni, hanno iniziato ad affrontare il periodo di quarantena preventiva: due delle scuole medie inferiori, una alla Dante e una alla Pellico; due delle primarie, alla Cairoli e alla IV Novembre.

«I contagi – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – sono relativi a quattro alunni, uno per ogni classe. In ciascuno dei casi sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza. È sempre più importante mantenere alta l’attenzione, con comportamenti virtuosi che passano per semplici ma determinanti gesti: l’igienizzazione delle mani, l’uso delle mascherine, il mantenimento delle distanze interpersonali. La situazione in città è costantemente monitorata, in stretto contatto con le altre autorità istituzionali e con quelle sanitarie. È fondamentale però che, per quanto riguarda i tamponi degli alunni, ci siano tempistiche chiare sia per i test che per i risultati, con “corsie privilegiate” che diano loro una tutela particolare e che riducano il più possibile l’incertezza per famiglie e bambini e i timori che ne conseguono, soprattutto per i più piccoli».