Covid-19, la situazione nel resto del mondo

Si chiama pandemia perché riguarda tutto il mondo. Per questo VareseNews torna a raccogliere notizie che raccontino di cosa succede nel resto del pianeta.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020