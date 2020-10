Covid-19, torna in piazza a Gorla Maggiore la tenda della Protezione Civile

«Si ritorna operativi sul campo nell’emergenza Covid-19. Qualche giorno fa è stata montata la tenda in piazza, diventando come a marzo la nostra seconda casa. La tenda ha lo scopo di dare riparo a noi volontari durante il nostro impegno nei confronti dei cittadini risultati positivi e allo stesso tempo di poter rimanere a contatto con il C.O.C. (Centro operativo comunale, ndr) presente all’interno del comune mantenendo l’isolamento dagli operatori».

E così si ricomincia: con questo messaggio pubblicato su Facebook, i volontari della Protezione Civile di Gorla Maggiore hanno annunciato il ripristino del tendone nella piazza centrale del paese. Per diversi mesi, durante la scorsa primavera, era stato il punto di riferimento per i gorlesi, che hanno più volte dimostrato l’apprezzamento nei confronti del lavoro del gruppo (QUI un nostro articolo a riguardo). Poi, con un gran sospiro di sollievo per operatori e cittadini, la necessità di un punto di coordinamento logistico in centro paese era venuta meno e il tendone era stato tolto. Adesso, purtroppo, la tenda è ritornata al suo posto.