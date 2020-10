Covid, una classe in isolamento alle scuole medie di Porto Ceresio

Anche all’Istituto comprensivo Fermi di Porto Ceresio si è registrato ieri uno studente positivo al Covid-19.

Come da prassi, non appena la positività è stata confermata da Ats, la dirigente scolastica ha provveduto ad attivare i protocolli di sicurezza e la classe è stata messa in isolamento fiduciario. Prima di rientrare tutti i ragazzi dovranno effettuare i tamponi prescritti.

«Si tratta di una classe terza che da ieri è in “quarantena” – conferma la dirigente Loredana Lamacchina – Abbiamo seguito i protocolli e avvisato tutti i genitori, come da prassi in questi casi. Ci auguriamo che si tratti di un caso isolato».

Nelle altre classi dell’Istituto comprensivo di Porto Ceresio, sia elementari che medie, la scuola procede normalmente: «La situazione è tranquilla e la didattica si svolge regolarmente qui a Porto Ceresio come nei plessi scolastici di Besano e Brusimpiano – conclude la dirigente – Purtroppo è un momento complicato per la scuola, lo stiamo affrontando con tutta l’attenzione necessaria, con l’augurio di riuscire a tenere sotto controllo la situazione».