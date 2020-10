“Covid e Scuola: Istruzioni per l’uso”. Incontro in streaming con il pediatra Vittorio Vezzetti

“Come capire le misure da adottare in presenza o sospetto di Covid nei bambini?” Per rispondere a questa e ad altre domande sulla scuola ai tempi del covid, l’associazione Amici dell’Asilo Vedani organizza per le ore 18 di sabato 24 ottobre un incontro streaming con il dottor Vittorio Vezzetti, medico pediatra di Angera.

«Nell’attesa di ritornare presto alle nostre consuete iniziative di raccolte fondi, animazione e aggregazione -. Spiega la Onlus Amici dell’Asilo Vedani -, l’associazione organizza un incontro sul tema “Covid-19 e Scuola: Istruzioni per l’uso”».

All’incontro, che sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Angera, sarà possibile partecipare a distanza e porre i propri dubbi o quesiti al dottor Vezzetti per comprendere meglio le linee guida, gestire i casi (o presunti) ed evitare i contagi.