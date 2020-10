Il Covid ferma la Uyba: rinviata la partita con Brescia

La partita infrasettimanale della Serie A1 di pallavolo tra Brescia e Busto Arsizio non si giocherà. Lo ha decretato la Lega Volley Femminile (LVF) in seguito alla positività al Covid-19 che ha colpito tre giocatrici e un membro dello staff della Unet E-Work, un fatto noto da alcuni giorni che ha fatto propendere all’ultimo momento per lo stop.

La gara, valida per la 5a giornata di campionato, era infatti in programma questa sera – mercoledì 14 – al PalaGeorge di Montichiari ma il presidente di lega, Mauro Fabris, ha scelto la strada del rinvio dopo aver sentito i pareri del Medico di Lega e del responsabile sanitario della Uyba Volley. Stessa sorte tocca a un altro incontro di Serie A1, quello tra Novara e Cuneo.

Nei giorni scorsi la società bustocca ha messo in isolamento le tre giocatrici e il membro dello staff (i nomi non sono stati resi noti) risultati colpiti dalla malattia, seppure – fortunatamente – asintomatici. La squadra di Fenoglio si era detta pronta a scendere in campo ugualmente, anche perché l’ultimo “giro” di tamponi aveva dato esito negativo per tutte le altre atlete e per il resto del “gruppo squadra”. La Lega però ha deciso diversamente con l’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio e di tutelare la salute di atlete e staff. Un nuovo tampone per tutte le Farfalle è già in programma domani, giovedì 15.

«Siamo molto dispiaciuti per questa situazione, che mette in difficoltà per primi noi, ma anche le altre squadre – è il commento del presidente della Uyba, Giuseppe Pirola – Speriamo di contenere i contagi e di poter presto tornare in campo anche perché accumulare partite da recuperare vorrà dire andare a congestionare più avanti un calendario già fittissimo di appuntamenti tra campionato e Champions League».