Il Covid ferma il Pergine, rinviata la partita dei Mastini

Non si giocherà sabato sera la partita interna dei Mastini Varese, che avrebbero dovuto ospitare il Pergine al PalAgorà di Milano a partire dalle ore 19. La causa è ovviamente la situazione Covid, visto che alcuni tesserati della società trentina sono risultati positivi (come accaduto anche per giocatori di altre squadre della IHL).

L’ATS di competenza ha quindi scelto di tenere monitorata la situazione in seno al Pergine e quindi le due squadre non scenderanno in pista all’Agorà. Un peccato anche perché i gialloneri hanno risolto i problemi burocratici legati al visto di Francis Drolet: l’attaccante canadese era pronto per il proprio esordio che a questo punto sarà rimandato.