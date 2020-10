Il Covid è la causa del cambiamento di mercato o ha accelerato un fenomeno già in atto? Questo è il problema

“Dalla supply-chain alla distribuzione commerciale: crisi o opportunità nei rapporti internazionali post Covid-19” è il titolo del webinar organizzato dalla Camera di commercio in programma martedì 20 ottobre dalle 10 alle 13, offrirà l’occasione di: capire i cambiamenti che la crisi Covid-19 ha introdotto nelle catene di approvvigionamento e fornitura a livello internazionale; analizzare gli effetti prodotti per comprendere come far fronte alle nuove modalità di fornitura, produzione, vendita e distribuzione dei prodotti a livello mondiale. Non mancherà, poi, un’ora dedicata alle risposte ai quesiti delle imprese.

Il webinar si rivolge a imprese, associazioni di categoria e consorzi export. Il programma affronterà i cambiamenti apportati alle catene di approvvigionamento e se il Covid19 causa o semplice acceleratore di un fenomeno già esistente; i cambiamenti avvenuti, le criticità esistenti e quindi se ci si trova di fronte a una situazione transitoria o a un cambiamento di mercato; le nuove modalità di gestione delle catene di fornitura e di distribuzione commerciale: strategie da adottare; gli strumenti a disposizione: da quelli tecnologici (e-commerce, ERP) fino a quelli finanziari a supporto dell’impresa. L’ultima ora verrà dedicata alle risposte ai quesiti delle imprese. Al termine dei webinar riceverete il materiale predisposto a supporto della docenza oltre al link da cui sarà possibile seguire nuovamente l’intervento video da remoto. Il relatore è Michele Lenoci, esperto di Unioncamere Lombardia. Per partecipare al webinar ISCRIVITI QUI