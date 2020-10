Covid, il Lombardia 251 positivi su 8mila tamponi. Nel Varesotto 16 casi

Sono 251 i positivi in Regione Lombardia di oggi – lunedì 5 ottobre – su un totale di 8075 tamponi. Di questi positivi a livello regionale 44 sono i debolmente positivi e 1 è risultante da test sierologico.

Sono 78 i guariti mentre il numero di ricoveri in terapia intensiva sale di due unità (41 il totale in Lombardia).

Sono 9 in più invece i ricoveri non in terapia intensiva mentre si registrano 2 decessi.

L’unica provincia con zero casi è Lodi, a Varese ci sono 16 positivi mentre a Monza ci sono stati 96 infetti.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 87, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 9;

Brescia: 3;

Como: 1;

Cremona: 1;

Lecco: 11;

Lodi: 0;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 6;

Sondrio: 3;

Varese: 16.