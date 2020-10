Covid: morto Pino Scaccia, storico corrispondente di guerra Rai

Lutto nel giornalismo: Pino Scaccia, storico corrispondente Rai, è morto oggi a Roma all’età di 74 anni. Era ricoverato da qualche settimana al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all’infezione da Covid.

È stato uno degli inviati storici della Rai: ha seguito in prima persona la prima guerra del Golfo, il conflitto serbo croato, la disgregazione dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Jugoslavia, la crisi in Afghanistan, senza dimenticare il dopoguerra in Iraq – fu l’ultimo compagno di viaggio di Enzo Baldoni – e la rivolta in Libia. Sono numerosi i reportage che ha realizzato: tra questi, è stato il primo a entrare nella centrale di Chernobyl dopo il disastro.

Prima di dedicarsi a tempo pieno all’attività di blogger e scrittore, è stato capo redattore dei servizi speciali del Tg1. È stato docente del master di giornalismo radiotelevisivo all’Università Lumsa di Roma. Ha scritto 15 libri.