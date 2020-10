Covid, nuovo cittadino positivo a Golasecca

Nuovo tampone positivo al Covid-19 a Golasecca. A dare la notizia è stato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre, il sindaco Claudio Ventimiglia attraverso i canali ufficiali del Comune.

«Sono stato messo a conoscenza da Ats di Varese che un nostro concittadino è risultato positivo al covid-19 – dichiara il primo cittadino -. Lo stesso non è ricoverato, si trova presso il proprio domicilio. È stato attuato il protocollo del caso, circa le persone che hanno avuto contatti con questo».

«La situazione è sotto controllo – prosegue Ventimiglia che ancora una volta lancia un appello a rispettare le normative di sicurezza -. Come più volte ho ribadito non bisogna abbassare la guardia. Facciamo uso della mascherina quando incontriamo persone, laviamoci spesso le mani, igienizziamole ed atteniamoci a tutti i protocolli che oramai conosciamo tutti per evitare contagi, evitiamo assembramenti rispettando costantemente le misure di distanziamento di almeno un metro. Il covid-19, nemico invisibile è ancora tra noi. Confido sempre nella responsabilità di ogni singolo cittadino nel rispettare tutte le misure di prevenzione».