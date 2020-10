Covid19: nel Varesotto ancora 30 tamponi positivi, in Lombardia 307. In crescita le terapie intensive

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 2 ottobre, risultano 30 nuovi casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto. Si tratta di dati che sono ancora in crescita dopo i 39 comunicati nella giornata di giovedì, i 17 di mercoledì e i 26 di martedì. Se questi sono i numeri che riguardano i tamponi positivi registrati (a prescindere dalle condizioni sintomatiche o prive di sintomi dei contagiati) l’ultimo aggiornamento sulla situazione negli ospedali a nostra disposizione riguarda quello dell’ospedale di Circolo a Varese. Qui il direttore generale Bonelli, in un’intervista rilasciata venerdì 2 ottobre, ha assicurato su una situazione per ora sotto controllo LEGGI QUI.

Come abbiamo spiegato più volte registriamo molte difficoltà nell’ottenere informazioni puntuali sulla situazione complessiva relativa ai dati sui contagi, ricoveri e tamponi in provincia di Varese. (Foto: Maurizio Borserini)

Nella regione Lombardia è ancora alto il numero dei tamponi comunicato oggi: sono 19.842. I nuovi positivi sono 307 per una percentuale pari all’1,5%.

I dati di venerdì 2 ottobre

– i tamponi effettuati: 19.842, totale complessivo: 2.153.477

– i nuovi casi positivi: 307 (di cui 27 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti

– in terapia intensiva: 39 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 302 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.964 (+4)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +159, di cui 81 a Milano città

Bergamo: +13

Brescia: +20

Como: +5

Cremona: +10

Lecco: +5

Lodi: +2

Mantova: +7

Monza e Brianza: +28

Pavia: +9

Sondrio: +2

Varese: +30